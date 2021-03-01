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У Києві через п'яного пішохода зіткнулися п'ять автомобілів (фото)

1 березня, 00:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

є постраждалі

У Києві пізно увечері в неділю, 28 лютого, на проспекті Перемоги сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з п'ятьма автомобілями.

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Про це повідомила в Facebook очевидиця події.

За словами дівчини, аварію спровокував нетверезий чоловік, який перебігав проспект у недозволеному місці.

Пішохода-порушника госпіталізували.

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"У лівій смузі його (пішохода. – Ред.) дзеркалом чіпляє Mitsubishi і відлітає вправо в Suzuki. Зупинилися, розставили знаки аварійної зупинки, пішохода забрала швидка. І тут у третій смузі їде "Таврія", водій не встиг зреагувати і врізається в лівий бік Suzuki, відлітає в четверту смугу, дряпає бік Volkswagen – і в відбійник" , – описує вона аварію.

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Крім того, за словами очевидиці, в задню частину "Таврії" в'їхав Lexus, що їхав позаду, його пізніше забрав евакуатор.

На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.

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Нагадаємо, на Столичному шосе в Києві 24 лютого автобус з пасажирами врізався у вантажівку.

Ми також повідомляли, що в Рівненській області автомобіль влетів у бетонну арку санаторію, загинули дві людини.

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Київ аварія ДТП пішоходи п'яний пішохід
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