У Києві мати з дитиною збили на пішохідному переході (фото)

Всіх постраждалих медики госпіталізували – мати з дитиною в реанімації

Місце НП - вулиця Вербицького. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Трагічна ДТП з постраждалими відбулася в Києві за адресою Вербицького, 1. Автомобіль "Тойота" збив маму з донькою на пішохідному переході.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Постраждалі в критичному стані були госпіталізовані

"Хто саме порушував правила дорожнього руху і рухався на заборонний сигнал світлофора пішоходи або автомобіль встановить слідство", – пишуть в Мережі.

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Крім того, "швидка" госпіталізувала дочка водійки "Тойота".

На місці працюють слідчі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі таксі на швидкості врізалося в стовп, є постраждалі.

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Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.

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