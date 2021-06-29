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В Киеве мать с ребенком сбили на пешеходном переходе (фото)

29 июня 2021 20:39

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всех пострадавших медики госпитализировали – мать с ребенком в реанимации

Место ЧП - улица Вербицкого. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Место ЧП - улица Вербицкого. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Трагическое ДТП с пострадавшими произошло в Киеве по адресу Вербицкого, 1. Автомобиль "Тойота" сбил маму с дочкой на пешеходном переходе.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Пострадавшие в критическом состоянии были госпитализированы

"Кто именно нарушал правила дорожного движения и двигался на запрещающий сигнал светофора пешеходы или автомобиль установит следствие", – пишут в Сети.

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Кроме того, "скорая" госпитализировала дочь водительницы "Тойота".

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На месте работают следователи.

Ранее мы сообщали, что в Одессе такси на скорости врезалось в столб, есть пострадавшие.

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Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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