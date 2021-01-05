У Києві чоловік вбив знайомого і підпалив його квартиру (фото)

У Києві поліція затримала чоловіка, який вбив знайомого і підпалив його квартиру на проспекті Маяковського, щоб приховати сліди злочину.

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Як повідомляє пресслужба Нацполіції, до чергової частини надійшло повідомлення про задимлення.

Після того, як рятувальники загасили вогонь, в квартирі виявили тіло чоловіка з численними колото-різаними ранами грудної клітини та ніг.

Фото: Нацполіція

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Особу загиблого встановили. Ним виявився 33-річний орендар приміщення, уродженець Львівської області.

Попередньо встановлено, що чоловіки того ж дня познайомилися на вулиці і в квартирі, яку знімав потерпілий, розпивали спиртні напої. Між ними стався конфлікт, в ході якого гість вдарив ножем чоловіка.

Щоб приховати сліди скоєння злочину, зловмисник підпалив квартиру і зник.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України. Зловмиснику загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Києві під час застілля новорічної ночі між цивільним подружжям виник конфлікт – чоловік вистрілив з травматичного пістолета дружині в голову.

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