У Києві чоловік застрелився біля входу до лікарні – деталі НП (фото)

У Києві біля відділення туберкульозної лікарні у Дарницькому районі сталося самогубство. Чоловік дістав зброю та вистрілив собі в голову.
У поліції Києва нам підтвердили, що біля лікарні у Дарницькому районі виявили тіло чоловіка.
"Виявлено тіло чоловіка. Він лежав на сходах біля лікарні з вогнепальним пораненням голови, поряд лежав пістолет. Наразі слідчі розглядають версію самогубства, причини встановлюються", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Дарницького району.
Далі по темі
У поліції доповнюють, що загиблий 1972 року народження, він житель Донецької області. Поряд із тілом виявлено дорожню сумку з особистими речами.
Поки що основна версія – самогубство, що підштовхнуло чоловіка на такий відчайдушний крок, у поліції з'ясовують.
Хто частіше чинить самогубства
Останнім часом у столиці почастішали спроби самогубства у підлітків.
За інформації BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.
Читайте також:
- У Києві жінка спробувала викинутися з вікна. При цьому вона поводилася агресивно, її довелося госпіталізувати.
- Також у Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки на голову чоловікові. Жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики швидкої.