У центрі Києва горить паб – фото і відео

У закладі на кухні було коротке замикання – що ще відомо про інцидент?

У центрі Києва, неподалік від станції метро "Хрещатик", спалахнула пожежа в закладі "Портер паб". На місці працюють рятувальники.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

У закладі на кухні було коротке замикання, електропроводка загорілася.

Пожежа в "Портер пабі". Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Рятувальники ДСНС, що приїхали на виклик, уже локалізували пожежу.

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Пожежа в "Портер пабі". Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

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Також там перебувають медики швидкої допомоги і група поліцейських.

Пожежа в "Портер пабі". Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

За попередньою інформацією, жертв і потерпілих немає.

Пожежа в "Портер пабі". Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на складі. У небі було видно великий стовп диму. На місці працювали рятувальники.

Крім того, у Києві на бульварі Кольцова горіла будівля супермаркету.