В Києві на проспекті Бажана через затор зіштовхнулися чотири автівки, є травмовані (фото)

Один із водіїв не помітив затор і спричинив масове зіткнення автомобілів

На проспекті Бажана зіштовхнулись чотири машини. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на простпекті Бажана сталася масштабна аварія за участі чотирьох автомобілів. В результаті ДТП один із водіїв отримав травми.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

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Як все відбулося

Аварія сталася поблизу станції метро "Осокорки" у напрямку правого берега. На проспекті був невеличкий затор, тому автівки почали пригальмовувати.

Водій Volkswagen, ймовірно, не помітив затор та на великій швидкості протаранив попутній автомобіль BMW, а той у свою чергу позашляховик Toyota, що рухався попереду. Від цього удару BMW відрекошетило в мікроавтобус Renault, який їхав у сусідній смузі.

Що відомо про потерпілого

До лікарні шпиталізували водія BMW. В якому він стані – поки невідомо. На місці працює поліція, яка з’ясовує всі обставини аварії.

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Місце аварії. Фото: Магнолія TV

Найчастіші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

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