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У Києві напали на учасниць жіночого маршу: постраждала заявила про бездіяльність поліції

10 березня, 22:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Постраждала оскаржуватиме бездіяльність поліції

У Києві група молодиків напали на учасниць Маршу рівності, який проходив 8 березня. Одна з постраждалих, журналістка Поліна Вернигор, звернулася у поліцію, але кримінальне провадження так і не почали.

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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами дівчини, після акції вони поверталися додому, коли до них підійшла група невідомих.

"Вони штовхалися, вигукували образи, хапали за руки і намагалися забрати плакати. У моєї подруги забрали", – написала вона.

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Увечері постраждала написала заяву в поліцію, але її довго не приймали. Також правоохоронці намагалася вказати в протоколі, що стався конфлікт, а не напад, і змушували чекати між кожним з етапів по 40 хвилин. При цьому інших "відвідувачів" у відділенні не було.

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"Коли нарешті заяву зареєстрували, сказали зателефонувати наступного дня. Мали сказати, хто вестиме справу та за якою статтею відкрите провадження. Я зателефонувала, мені повідомили, що всі дуже зайняті", – розповіла Поліна Вернигор.

Кримінальне провадження так і не відкрили. Тепер дівчина подаватиме скаргу на бездіяльність поліції.

"Я знайшла вже трьох дівчат, які також постраждали від тих самих хлопців приблизно в той самий час. Їхні свідчення долучатимемо до моєї заяви", – заявила журналістка.

У поліції цей інцидент поки не прокоментували.

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Нагадаємо, жіночий марш у Києві на 8 березня спробували зірвати націоналісти. Вони вигукували дівчатам свої гасла через кордон поліції.

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Київ поліція напад марш за права женщин
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