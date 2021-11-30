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У Києві охоронець магазину запідозрив жінку в крадіжці: все закінчилося бійкою (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
30 листопада, 00:32
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З'ясувалося, що жінка нічого не крала
Охоронець намагався самостійно обшукати речі жінки/Колаж: Сьогодні
Охоронець намагався самостійно обшукати речі жінки/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно анонсували посилення охорони у школах, у супермаркетів на бульварі Академіка Вернадського, 16 почубилися охоронець та покупець.

Про це повідомили в Telegram-каналі Київ оперативний.

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Деталі інциденту

Зазначається, що охоронець запідозрив жінку у крадіжці та зупинив її. Чоловік заявив, що крадене у рукаві її куртки. Дівчина показала рукав, однак там нічого не було.

"Тоді чоловік почав хапати дівчину за рюкзак і казати, що викрадене там. Дівчина запропонувала показати і рюкзак, але той все одно не переставав її чіпати. Ну і дівчина, звісно, відповіла", — йдеться у повідомленні.

Покарання за відмову вакцинуватися

У Дніпропетровській області у місцевому краєзнавчому музеї сталася бійка між працівницями. Одну жінку госпіталізували.

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Інцидент стався в Нікополі. Близько 13:30 між двома працівницями стався конфлікт, під час якого голова профспілки вдарила 61-річну художницю-оформлювачку. В результаті та потрапила в лікарню з переломом шийки стегна.

Як розповіла постраждала, причиною бійки стала її відмова від вакцинації проти COVID-19. Жінка зазначила, що відмовляється робити щеплення через стан здоров'я.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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