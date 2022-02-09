У Києві зупинили водія зі смертельною дозою алкоголю в крові (фото)

Поліція нагадала, що не можна сідати за кермо п'яним, оскільки це небезпечно не лише для водія, а й для оточення

Поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння у водія / Фото: Колаж: Сьогодні

На трасі Київ – Харків поліцейські зупинили водія зі смертельною дозою алкоголю в крові – понад 5 проміле. Патрульні склали протокол на нетверезого водія.

Про це пише пресслужба поліції Київської області

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Подробиці інциденту

На 82-му кілометрі автодороги Київ – Харків поліцейські зупинили транспортний засіб Ford за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд за допомогою алкотестера "Драгер". Результат – понад 5 проміле.

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Покарання для порушника

Патрульні склали на водія протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик.

У поліції закликали водіїв до відповідальності.

"Не сідайте за кермо в стані сп'яніння, оскільки це може наражати на небезпеку не тільки вас, а й оточення", – нагадали правоохоронці.

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Найпоширеніші причини ДТП

З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були такі:

порушення правил маневрування;

перевищення безпечної швидкості;

недотримання дистанції;

порушення правил проїзду перехресть;

керування транспортом у стані сп'яніння.

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