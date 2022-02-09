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В Киеве остановили водителя со смертельной дозой алкоголя в крови (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 11:15
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Полиция напомнила, что нельзя садиться за руль пьяным, поскольку это может подвергать опасности не только вас, но и окружающих
Полицейские заметили явные признаки алкогольного опьянения у водителя
Полицейские заметили явные признаки алкогольного опьянения у водителя / Фото: Коллаж: Сегодня

На трассе Киев – Харьков полицейские остановили водителя со смертельной дозой алкоголя в крови – более 5 промилле. Патрульные составили протокол на нетрезвого водителя.

Об этом пишет пресс-служба полиции Киевской области.

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Подробности инцидента

На 82 км автодороги Киев — Харьков полицейские остановили транспортное средство Ford за нарушение ПДД.

Во время общения с водителем, инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – более 5 промилле.

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Наказание для нарушителя

Патрульные составили на водителя протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, а транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.

В полиции призвали водителей к ответственности.

"Не садитесь за руль в состоянии опьянения, поскольку это может подвергать опасности не только вас, но и окружающих", – добавили в полиции.

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Самые распространенные причины ДТП

С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были следующие:

  • нарушение правил маневрирования;
  • превышение безопасной скорости;
  • несоблюдение дистанции;
  • нарушение правил проезда перекрестков;
  • управление транспортом в состоянии опьянения.

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