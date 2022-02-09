В Киеве остановили водителя со смертельной дозой алкоголя в крови (фото)

На трассе Киев – Харьков полицейские остановили водителя со смертельной дозой алкоголя в крови – более 5 промилле. Патрульные составили протокол на нетрезвого водителя.
Об этом пишет пресс-служба полиции Киевской области.
Подробности инцидента
На 82 км автодороги Киев — Харьков полицейские остановили транспортное средство Ford за нарушение ПДД.
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Во время общения с водителем, инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – более 5 промилле.
Наказание для нарушителя
Патрульные составили на водителя протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, а транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.
В полиции призвали водителей к ответственности.
"Не садитесь за руль в состоянии опьянения, поскольку это может подвергать опасности не только вас, но и окружающих", – добавили в полиции.
Самые распространенные причины ДТП
С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были следующие:
- нарушение правил маневрирования;
- превышение безопасной скорости;
- несоблюдение дистанции;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- управление транспортом в состоянии опьянения.
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