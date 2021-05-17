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У Києві пасажир розстріляв водія автобуса: що так розлютило чоловіка

17 травня, 10:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Патрульні опинилися неподалік і почали переслідувати стрілка, але на команди зупинитися він не реагував

Пасажир автобуса і його зброя. Колаж "Сьогодні"

Пасажир автобуса і його зброя. Колаж "Сьогодні"

У столичному автобусі виник конфлікт між водієм і пасажиром, який закінчився стріляниною з пораненням.

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Водій зробив зауваження пасажиру, який сидів поруч, через те, що голосно розмовляє по телефону і відволікав. Почалася сварка: пасажир дістав пістолет, вистрілив і втік. Очевидці викликали поліцію.

Патруль був неподалік, стрілка швидко наздогнали і затримали. Зброю він не викинув. Сказав, що водій нібито пирснув в нього сльозогінним газом, тому і відповів кулею. Водій із пораненням в область грудей наразі в лікарні.

Як розповіли в Патрульній поліції Києва, коли поліцейські переслідували стрілка, на команди зупинитися він не реагував. При затриманні у нього виявили револьвер.

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Фото: REUTERS/Yves Herman
Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", на вихідних теж було неспокійно у столиці. У Деснянському районі підірвали банкомат ПриватБанку. Причому один із нальотчиків виявився працівником банку.

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А на вулиці Ревуцького сталася масова бійка зі стріляниною.

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