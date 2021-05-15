У Києві підірвали банкомат ПриватБанку: відео з місця вибуху і фото нальотчиків

Поліція давно стежила за двома чоловіками, у обох судимості. Один з них виявився співробітником банку

Підрив банкомата ПриватБанку у Києві. Колаж "Сьогодні"

У Дніпровському районі Києва на вулиці Перова підірвали банкомат ПриватБанку і винесли звідти готівку. Зловмисники були оперативно затримані і навіть не встигли витратити гроші.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Відео: dtp.kiev.ua

Банкомат знаходився у приміщенні супермаркету, біля виходу.

Злодії за допомогою газової суміші підірвали банкомат, щоб вкрасти гроші.

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Від вибуху він загорівся, а в магазині повилітало скло вітрини.

Був відразу ж оголошений план "Перехоплення" і зловмисників затримали неподалік, на вулиці Петра Вершигори. Виявилося, що це був співробітник ПриватБанку з товаришем. Вони навіть не встигли витратити гроші.

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Стало відомо, що поліція давно стежила за двома чоловіками і заздалегідь знала про їх намір. Обидва вже мають судимості.

Нагадаємо, минулого місяця на Київщині невідомі підірвали банкомат з магазином.

Як повідомляли новини "Сьогодні", банкомати ПриватБанку видають тільки по 200 і 500 гривень. У фінустанові запевняють, що номінал купюр підбирається під конкретний банкомат. Українцям запропонували додаткові варіанти зняття готівки.