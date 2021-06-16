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У Києві пенсіонерка приголомшила людей: просила грошей, а потім їхала з покупками на таксі (відео)

16 червня 2021 8:26

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жінка, не соромлячись, завантажила пакети з покупками в машину, ще й присоромила очевидця, що не дав їй грошей

У Києві помітили літню жінку, яка спочатку просила грошей у перехожих, а потім їхала з великими пакетами продуктів додому.

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Очевидець зняв цей інцидент на відео, передає "Київ оперативний".

"Іду в магазин і бачу – стоїть бабуся з візком і кульками, просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео. Касир з "Новуса" сказав, що вона "постійний клієнт" і просить оплатити покупки", – написав автор запису.

Очевидець запитав у бабусі, навіщо вона просила гроші, якщо тепер катається на авто, на що вона відповіла: "Краще допоміг би бабі, баба розтратилась".

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За словами касира, тільки на закупи в цьому магазині жінка має 900 гривень, а якщо пощастить – навіть більше. Небайдужі дають їй готівку.

Нагадаємо, шахраї придумали нову схему виманювання грошей. У Львівській області двоє чоловіків під виглядом медиків обібрали сімох пенсіонерів. Ті добровільно віддали їм понад 150 тисяч гривень.

Також у Київській області затримали нахабну шахрайку, яка обдурила більш ніж 20 людей – привласнювала золото і цінні речі жертв.

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