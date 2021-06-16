Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве пенсионерка ошарашила людей: просила денег, а потом ехала с покупками на такси (видео)

16 июня 2021 8:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Женщина без стеснения загрузила пакеты с покупками в машину, еще и пристыдила очевидца, что не дал ей денег

Пожилая женщина, которая оказалась совсем не бедной. Коллаж "Сегодня"

Пожилая женщина, которая оказалась совсем не бедной. Коллаж "Сегодня"

В Киеве заметили пожилую женщину, которая сначала просила денег у прохожих, а затем ехала с большими пакетами продуктов домой.

Реклама

Очевидец снял этот инцидент на видео, передает "Киев оперативный".

"Иду в магазин и вижу – стоит бабушка с телегой и кульками, просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир из "Новуса" сказал, что она "постоянный клиент" и просит оплатить покупки", – написал автор записи.

Очевидец спросил у бабушки, зачем она просила деньги, если теперь катается на авто, на что она ответила: "Лучше помог бы бабе, баба растратилась".

Не пропусти!
Почему Малиновский не забил пенальти македонцам и что бы его сильно расстроило
Руслан Малиновский не забил пенальти Северной Македонии
Реклама

По словам кассира, только на покупки в этом магазине женщина имеет 900 гривен, а если повезет – даже больше. Неравнодушные дают ей наличные.

Напомним, мошенники придумали новую схему выманивания денег. Во Львовской области двое мужчин под видом медиков обобрали семерых пенсионеров. Те добровольно отдали им более 150 тысяч гривен.

Также в Киевской области задержали наглую мошенницу, которая обманула более 20 человек – присваивала золото и ценные вещи жертв.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Оно само": на сайте Нацполиции девушек подписали неподобающим словом (фото)Происшествия
В Киеве пенсионерка ошарашила людей: просила денег, а потом ехала с покупками на такси (видео)
В Киеве пенсионерка ошарашила людей: просила денег, а потом ехала с покупками на такси (видео)Происшествия
Толкнул пьяный прохожий: подробности гибели велосипедиста в Киеве (фото)
Толкнул пьяный прохожий: подробности гибели велосипедиста в Киеве (фото)Происшествия
Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние девушки (обновлено)
Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние девушки (обновлено)Происшествия
Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)
Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)Происшествия
Под Офисом президента собрались тысячи верующих: что требуют (фото, видео)
Под Офисом президента собрались тысячи верующих: что требуют (фото, видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять