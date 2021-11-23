У Києві пенсіонерка випала з вікна багатоповерхівки

Що сталося на місці НП і чому жінка випала — з'ясовуватимуть правоохоронці

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Дарницькому районі столиці із вікна висотного будинку впала людина. НП сталася на вулиці Олени Пчілки. Виявилося, що із вікна дев'ятого поверху випала 70-річна жінка. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вона від одержаних травм загинула на місці.

"Загинула жінка 1951 року народження. Всі обставини та причини трагедії зараз встановлюються. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою – самогубство. Жінка впала з вікна квартири на дев'ятому поверсі", – повідомили у поліції Києва.

Жінка загинула на місці / Фото: Київ Оперативний

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Найчастіші причини самогубств серед підлітків

За інформації BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.

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