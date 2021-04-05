У Києві спіймали дівчину за продаж підроблених спецперепусток на транспорт

У Києві 18-річну місцеву жительку спіймали на збуті підроблених спецперепусток для проїзду в громадському транспорті.
Про це повідомляє прокуратура Києва у Telegram.
Так, киянка намагалася збути підроблені перепустки для проїзду на період локдауну. Вартість спецпропуски становить 200 гривень.
"Дівчина розмістила в соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецперепусток для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній з лікарень Києва", – йдеться у повідомленні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження – за підробку офіційного документа, вирішується питання про повідомлення про підозру.
Слідчі дії тривають.
Раніше ми писали, як у перший день локдаунау Києві працюють маршрутки.
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