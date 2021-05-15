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У Києві прогримів вибух – є потерпілий (фото, відео)

15 травня, 20:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

За попередньою інформацією, там стався витік газу

/ Фото: ГСЧС

У Києві в житловому будинку, розташованому на вулиці Вернадського, прогримів вибух. За попередньою інформацією, там стався витік газу.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"По прибуттю на місце було встановлено, що в одній із квартир на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку на кухні стався вибух з послідуючим горінням сміття на площі 1 кв. м. Загоряння було ліквідоване о 18:17", – сказано в повідомленні.

На момент інциденту в квартирі знаходився чоловік 1956 року народження – його госпіталізували з опіками. Також в результаті вибуху пошкоджені вікна квартири і сусідніх будинків.

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/ Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

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Як повідомлялося раніше, в Києві прогримів вибух, в результаті чого був зруйнований гараж, ще кілька сусідніх будинків пошкоджені.

Також ми писали, що минулої осені в ресторані на Подолі теж стався вибух побутового газу, в результаті якого постраждали двоє людей.

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