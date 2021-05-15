В Киеве прогремел взрыв – есть пострадавший (фото, видео)

/ Фото: ГСЧС

В Киеве в жилом доме, расположенном на улице Вернадского, прогремел взрыв. По предварительной информации, там произошла утечка газа.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прибытию на место было установлено, что в одной из квартир на 3 этаже 9-этажного жилого дома на кухне произошел взрыв с последующим горением мусора на площади 1 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 18:17", – сказано в сообщении.

На момент инцидента в квартире находился мужчина 1956 года рождения – его госпитализировали с ожогами. Также в результате взрыва повреждены окна квартиры и соседних домов.

Видео: Киев Оперативный

Как сообщалось ранее, в Киеве прогремел взрыв, в результате чего был разрушен гараж, еще несколько соседних домов повреждены.

Также мы писали, что прошлой осенью в ресторане на Подоле тоже произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали двое людей.