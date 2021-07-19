Вилетів на зустрічну смугу. Під Києвом сталася велика ДТП (фото)

Постраждалого у важкому стані госпіталізували медики / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 19 липня, в Києві на Старообухівському шосе сталася серйозна аварія, у якій постраждав чоловік.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Попередньо відомо, що в аварії серйозно постраждала людина. Її у важкому стані госпіталізували медики.

Фото: "Сьогодні"

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На місце прибули правоохоронці, вони з'ясовують всі обставини ДТП.

Фото: "Сьогодні"

За даними поліції попередньо встановлено, що водій Chevrolet виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Fiat Doblò.

"В результаті ДТП водія Fiat – 1967 року народження госпіталізували в лікарню. У нього травма руки і інші пошкодження – подряпини та забої тіла", – розповіли нам в поліції Голосіївського району.

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На місці правоохоронці встановлюють механізм ДТП і причини аварії. В сторону Обухова ускладнено рух трансопрт – утворився затор.

Реклама Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли, що в Херсонській області в ДТП загинув патрульний поліцейський Дмитро Чобота. Він заступив на чергування на відрізок автодороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Нагадаємо, в Київській області в ДТП загинув 24-річний патрульний Борисполя, рядовий поліції Владислав Кирий.

Крім того, в Харкові на проспекті Гагаріна в ДТП загинув 39-річний майор поліції Костянтин Белов.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці