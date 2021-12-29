У Києві "швидка" з медиками врізалася в електроопору: є постраждалі (фото)

У Києві на Софіївській Борщагівці сталася ДТП. Машина "швидкої" врізалася в електроопору.
Про це повідомляє МагноліяTV.
Аварія сталася на вулиці Пушкіна.
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"Карета швидкої їхала за викликом з Києва. Заїжджаючи у приватний сектор водій врізався в електроопору, після чого бетонний стовп упав на машину. Травми отримав водій і медик, який сидів попереду. Проте керівництво швидкої медичної допомоги запевнило, що попередньо травми не серйозні", – йдеться у повідомленні.
На місці працювали рятувальники, які розбирали наслідки аварії для розблокування проїзної частини.
А також патрульні, які з'ясовували всі обставини ДТП.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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