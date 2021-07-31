У Києві прихильник "ДНР" відкрив стрілянину по людях (відео)

Інцидент стався в Оболонському районі Києва, недалеко від станцій метро "Мінська" і "Героїв Дніпра"

Чоловік зробив один постріл. Фото: скріншот з відео

В Оболонському районі Києва прихильник так званої "ДНР" відкрив з балкона стрілянину по людях.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Інцидент стався біля торгового центру Dream Town, недалеко від станцій метро "Мінська" і "Героїв Дніпра".

На опублікованому відео видно, як чоловік з пістолетом підходить до вікна на балконі. При цьому він заявляє, що збирається стріляти по "хохлам". Чоловік зробив один постріл.

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"Сподіваюся, потрапив. Пішов служити в "ДНР" в ім'я Росії-матінки і Володимира Путіна. Як я міг вчинити інакше. Слава Росії", – заявив він за кадром.

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Про постраждалих і жертв поки не повідомляється.

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На місце події прибули правоохоронці. Стрілець заявив, що це був жарт і нібито він взагалі не дуже розумів, що говорить.

Його звуть Донченко Дмитро Юрійович, 1998 року народження, уродженець міста Донецьк.

Раніше ми повідомляли, що на чеченському весіллі під Одесою влаштували стрілянину прямо посеред дороги.

Також нагадаємо, 7 липня у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, у результаті якої поранення отримали двоє людей, у тому числі поліцейські. Чоловіка затримали після штурму квартири, а через пару днів суд відправив його під арешт до вересня. Читайте усі подробиці про "голосіївського стрілка".