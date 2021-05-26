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У Києві трамвай зійшов з рейок: рух паралізовано (фото, відео)

26 травня, 12:24

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На місце виїхали техніки комунального підприємства для підйому трамвая на рейки

У Києві 26 травня поруч з кінотеатром "Київська Русь" трамвай злетів з рейок і перекрив рух. Кілька маршрутів не можуть здійснювати роботу.

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Про це повідомляє Київпастранс в Telegram.

Так, рух трамваїв 14, 15, 18 повністю паралізовано.

"Затримується рух трамваїв №14, 15, 18 по вул. Коперника в напрямку ст. М. "Контрактова пл." з технічних причин. На місце направлені відповідальні служби підприємства", – пишуть в Київпастранс.

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Відзначимо, що на місце виїхали техніки КП для підйому трамвая на рейки.

Раніше ми писали, що в Дніпровському районі Києва вантажівка перекрила трамвайні колії.

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