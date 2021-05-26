У Києві трамвай зійшов з рейок: рух паралізовано (фото, відео)

У Києві 26 травня поруч з кінотеатром "Київська Русь" трамвай злетів з рейок і перекрив рух. Кілька маршрутів не можуть здійснювати роботу.
Про це повідомляє Київпастранс в Telegram.
Так, рух трамваїв 14, 15, 18 повністю паралізовано.
"Затримується рух трамваїв №14, 15, 18 по вул. Коперника в напрямку ст. М. "Контрактова пл." з технічних причин. На місце направлені відповідальні служби підприємства", – пишуть в Київпастранс.
Відзначимо, що на місце виїхали техніки КП для підйому трамвая на рейки.
Раніше ми писали, що в Дніпровському районі Києва вантажівка перекрила трамвайні колії.