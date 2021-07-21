У Києві в Голосіївському парку масово гинуть птахи. Що з ними сталося

Тварин, які ще живі, відвезли в лікарню – їх рятуватимуть ветеринари

Птахів, які вижили, везуть в лікарню. Колаж "Сегодні"

У Києві в національному природному парку "Голосіївський" отруїли багато птахів, більше 10 загинули.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Волонтери зібрали чотирьох ще живих качок і ворону і відвезли в клініку. Двоє каченят у критичному стані.

Каченят везуть у лікарню. фото dtp.kiev.ua

На місці працює поліція і слідчо-оперативна група. Копи візьмуть проби води і зразки тіл, загиблих тварин відправлять на експертизу.

На місці працюють поліцейські. Фото dtp.kiev.ua

У Telegram-каналі уточнили, що в парку це відбувається вже не вперше.

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У комунальному підприємстві "Плесо" прокоментували ситуацію з мором риби і птахів в озері Голосіївського парку.

"Попередньо встановлено, що у водойму злили невідому рідину. Наші фахівці взяли дві проби води, щоб встановити причини отруєння і перевірити воду на наявність у ній хімікатів. Результати аналізів будуть відомі до кінця цього тижня", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Плесо".

Комунальники запевнили, що на березі вони не виявили дохлу рибу та качок. Водночас очевидці стверджують, що на березі були виявлені 10 мертвих качок, а активісти зібрали у воді до 20 кілограм дохлої риби.

Люди припускають, що у воду вилили хімікати, щоб знищити живність. А риба могла загинути через використання електровудок.

Нагадаємо, раніше в українському заповіднику "Асканія-Нова" загинули 18 сірих журавлів і 20 огарів. Ще 20 журавлів відчувають себе погано, їх не змогли відловити, ймовірно, їх теж чекає смерть, кажуть у заповіднику.

Крім того, у Києві водії врятували сім'ю птахів, які опинилися на проїжджій частині. Метрів через 200 був спуск до Дніпра – туди і вирушили мама-качка з маленькими каченятами.

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