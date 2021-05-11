Качині історії: в Києві водії врятували сім'ю птахів, які опинилися на проїжджій частині (відео)

Мамі-качці допомогли небайдужі кияни, які йшли поруч, щоб ті могли безпечно перейти дорогу

У Києві відповідальні водії допомогли качиній сім'ї перейти дорогу і потім дістатися до води. Це сталося на вулиці Набережно-Рибальській.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Як виявилося, зовсім недалеко, метрів через 200 був спуск до Дніпра. Куди і вирушили мама-качка з маленькими каченятами.

"Спасибі за цю нетипову для нашої країни поведінку! Круто!", – пишуть в Мережі.

Як видно на відео, до десяти каченят успішно перетнули вулицю за всіма правилами дорожнього руху. Вони вишикувалися за матір'ю і пішли за нею на іншу сторону.

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Раніше ми писали, що в Києві 10 травня очевидці зняли на відео молодого оленя, який гуляв поряд з проїжджою частиною.

Нагадаємо, що в Києві копи врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги.