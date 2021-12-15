У Києві в колодязі знайшли труп чоловіка (фото)

У Києві, де нещодавно чоловік штрикнув ножем перехожого, знайшли тіло чоловіка. Труп виявили у колодязі.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Деталі
Труп знайшли у колодязі на вулиці Гродненській. Рятувальники Київської служби порятунку дістали труп. Нині на місці моторошної знахідки працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі обставини смерті чоловіка.
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