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У Києві в будівлю Верховної Ради кинули молоток

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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6 лютого, 15:04
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У столиці затримали хулігана, який пошкодив вікно у будівлі Верховної Ради – копи розповіли подробиці
У Києві пошкодили будівлю ВР
У Києві пошкодили будівлю ВР / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 27-річний мешканець Львова кинув молоток у вікно Верховної Ради. Його вже затримали правоохоронці, за хуліганство чоловікові загрожує штраф чи обмеження волі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Підозрюваного чоловіка під ВРУ помітили співробітники полку поліції особливого призначення. Він пошкодив вікно адмінбудівлі. Як виявилося, порушник заздалегідь готувався до злочину – спеціально прихопив із собою молоток, який кинув у вікно.

Фото Нацполіції

Після того, як чоловік розбив вікно, він намагався втекти. Проте порушника затримали поліцейські. Дані щодо вчинку львів'янина внесли Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

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