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В Киеве в здание Верховной Рады бросили молоток – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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6 февраля, 15:04
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В столице задержали хулигана, который повредил окно в здании Верховной Рады – копы рассказали подробности
В Киеве повредили здание ВР
В Киеве повредили здание ВР / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 27-летний житель Львова бросил молоток в окно Верховной Рады. Его уже задержали правоохранители, за хулиганство мужчине грозит штраф или ограничение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Подозрительного мужчину под ВРУ заметили сотрудники полка полиции особого назначения. Он повредил окно админздания. Как оказалось, нарушитель заранее готовился к преступлению. Он прихватил с собой молоток, который бросил в окно.

Фото Нацполиции

После того, как мужчина повредил окно, он пытался скрыться. Однако нарушителя задержали полицейские. Данные о поступке львовянина внесли Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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