Не отримав кредит? У Києві хуліган вибив вікно в Ощадбанку

Буйний киянин з невідомої причини проломив вітрину в Ощадбанку. Фото: колаж "Сьогодні"
Київським поліцейським передали чоловіка, який влаштував дебош біля відділення Ощадбанку в Дарницькому районі.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
Інцидент стався на вулиці Алматинській, 56. Про порушника відомо, що йому 32 роки і його звуть Віталій. Однак причини його вчинку залишаються неясними.
"На що він розраховував, коли намагався втекти, також невідомо, бо миттєво був затриманий охороною "Статус", – відзначили в групі.
Хулігана передали співробітникам Нацполіціі.
Нагадаємо, раніше цього самого року в Києві невідомі хулігани вчинили справжню атаку на потяги метрополітену, які слідували по відкритій частині червоної лінії підземки, й розбили скло в чотирьох вагонах.
А цього тижня під Києвом чоловік атакував автомобіль поліції – він пострибав на ньому і розбив лобове скло.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: