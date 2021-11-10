У Києві раптово зупинили роботу Центрального вокзалу, людей евакуювали. Що трапилося

Будівлю перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці

У Києві на залізничних вокзалах шукають вибухівку. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 10 листопада, у Києві тимчасово обмежена робота Центрального, Південного та Дарницького залізничних вокзалів. До поліції надійшло повідомлення про замінування одного з них.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Реклама

Деталі

Як стало відомо, тимчасово обмежена робота Центрального та Південного залізничних вокзалів, а також Дарницького вокзалу у Києві у зв'язку з повідомленням про нібито його мінування.

Усіх працівників та пасажирів Дарницького вокзалу евакуйовано. Будівлю перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Варто зазначити, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Реклама

Покарання за неправдиве повідомлення про мінування

Останнім часом в Україні помилкові "мінування" – не рідкість. У Кримінальному кодексі для "жартівників" передбачено суворе покарання.

Так, згідно з українським законодавством, за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності загрожує до 8 років в'язниці.

Раніше ми писали: