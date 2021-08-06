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У Києві обирають запобіжний захід членам "Нацкорпусу". Яка ситуація під судом – онлайн-трансляція

6 серпня 2021 11:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Під будівлею суду зібралися члени "Нацкорпусу", щоб підтримати обвинувачуваних, охорону будівлі підсилили

Під судом зібралися члени Нацкорпусу. Колаж "Сьогодні"

Під судом зібралися члени Нацкорпусу. Колаж "Сьогодні"

У Шевченківському суді Києва 6 серпня будуть розглядати справу членів "Нацкорпусу", яких затримали раніше в Харкові. Під будівлею вже чергує Нацгвардія і спецпідрозділи поліції.

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Сайт "Сьогодні" веде трансляцію з місця події:

Засідання суду призначене на 10:00, але станом на 10:20 ще не почалося. У канцелярії суду повідомили, що суддя ще повинен прийняти рішення, у якому режимі буде проходити суд – закритому чи відкритому.

Керівник центрального штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін і член "Національного корпусу" Саша Волков вже в будівлі суду, їх пропустили першими.

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Люди, які прийшли підтримати підозрюваних, йдуть з боку вулиць Дегтярівська і Оранжерейна. Їх також уже пропустили на територію суду.

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Крім того, учасників "Нацкорпусу" звозять до будівлі суду автобусами. Багато хто приїхав з Харкова.

За що затримали членів "Нацкорпуса"?

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У Харківській області СБУ викрила потужне злочинне угруповання. Під час спецоперації було затримано майже 50 людей, вилучено зброю та боєприпаси. Як виявилося – облаву спецназ влаштував на представників "Нацкорпусу".

За даними Служби безпеки, вони займалися рекетом бізнесменів, зокрема в сфері ритуальних послуг. Обсяг їх "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця.

При цьому в пресслужбі "Нацкорпусу" все заперечують. Мовляв, масштабних обшуків не було, вся зброя зареєстрована і практично нікого не затримували.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Києві компанія побила чоловіка, а потім один з хлопців погрожував "Нацкорпусом", ножем і пістолетом.

А в грудні минулого року в Харкові "Нацкорпус" увірвався на сесію райради. Вони виступили проти призначення голови ради.

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