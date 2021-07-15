Русский
$ 27,3
32,25
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві за кермом тролейбуса помер водій

15 липня 2021 12:17

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Чоловікові стало зле просто на робочому місці – він різко зупинив рух транспорту

Шофера намагалися відкачати співробітники КАРС. Фото: колаж "Сьогодні"

Шофера намагалися відкачати співробітники КАРС. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 15 липня, стався трагічний випадок у Подільському районі. Просто за кермом помер водій тролейбуса. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", він встиг різко загальмувати на перехресті Вишгородської та Мостицької.

Реклама

Мабуть, у цей момент йому стало зле за кермом. Чоловік зумів зупинити тролейбус і уникнути ДТП, оскільки перехрестя дуже жваве. Його вік уточнюють, спочатку говорили, що йому за 40.

Читайте також: Експерт назвав ТОП-7 головних водійських міфів про бензин і дизпаливо

У департаменті муніципальної безпеки КМДА відзначають, що рятувальники КАРС намагалися реанімувати водія, але їм це не вдалося. Їхній офіс розміщується якраз на цьому перехресті, і вони, помітивши різкий маневр водія тролейбуса, поспішили йому на допомогу.

Не пропусти!
В тренді
Пасажири спантеличені. У Києві в салоні автобуса відвалилася стеля
На знімку видно, як стеля висить над головами пасажирів. Фото: колаж "Сьогодні"

Раніше ми писали, що в Києві дитині затиснуло руку дверима автобуса, а водій на зауваження відповів матом.

Реклама

Також ми писали, що під Києвом перекинулася маршрутка з людьми – було вісім потерпілих. ДТП сталася на Гостомельській трасі в Бучацькому районі після того, як мікроавтобус Mercedes не поділив дорогу з легковиком Hyundai, – машини зіткнулися, після чого маршрутка перекинулася на правий бік.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ
Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІУкраїна
Стрілянина по поліцейських в Києві. Всі подробиці: фото, відео (оновлюється)
Стрілянина по поліцейських в Києві. Всі подробиці: фото, відео (оновлюється)Надзвичайні події
Смертельна ДТП під Борисполем: семеро дітей сиділи в багажнику легковика (фото)
Смертельна ДТП під Борисполем: семеро дітей сиділи в багажнику легковика (фото)Надзвичайні події
Коров'яча голова на даху. Що відомо про помсту
Коров'яча голова на даху. Що відомо про помсту "герою парковки" в Києві (фото)Надзвичайні події
Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)
Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)Надзвичайні події
Стрілянина по дитині під Житомиром. Військовому вибрали запобіжний захід (оновлено)
Стрілянина по дитині під Житомиром. Військовому вибрали запобіжний захід (оновлено)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти