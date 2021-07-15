У Києві за кермом тролейбуса помер водій

Шофера намагалися відкачати співробітники КАРС. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 15 липня, стався трагічний випадок у Подільському районі. Просто за кермом помер водій тролейбуса. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", він встиг різко загальмувати на перехресті Вишгородської та Мостицької.

Реклама

Мабуть, у цей момент йому стало зле за кермом. Чоловік зумів зупинити тролейбус і уникнути ДТП, оскільки перехрестя дуже жваве. Його вік уточнюють, спочатку говорили, що йому за 40.

Читайте також: Експерт назвав ТОП-7 головних водійських міфів про бензин і дизпаливо

У департаменті муніципальної безпеки КМДА відзначають, що рятувальники КАРС намагалися реанімувати водія, але їм це не вдалося. Їхній офіс розміщується якраз на цьому перехресті, і вони, помітивши різкий маневр водія тролейбуса, поспішили йому на допомогу.

Раніше ми писали, що в Києві дитині затиснуло руку дверима автобуса, а водій на зауваження відповів матом.

Реклама

Також ми писали, що під Києвом перекинулася маршрутка з людьми – було вісім потерпілих. ДТП сталася на Гостомельській трасі в Бучацькому районі після того, як мікроавтобус Mercedes не поділив дорогу з легковиком Hyundai, – машини зіткнулися, після чого маршрутка перекинулася на правий бік.