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В Киеве за рулем троллейбуса умер водитель

15 июля 2021 12:17

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Мужчине стало плохо прямо на рабочем месте – он резко остановил движение транспорта

Шофера пытались откачать сотрудники КАРС. Фото: коллаж "Сегодня"

Шофера пытались откачать сотрудники КАРС. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 15 июля, произошел трагический случай в Подольском районе. Прямо за рулем умер водитель троллейбуса. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", он успел резко затормозить на перекрестке Вышгородской и Мостицкой.

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Видимо, в этот момент ему стало плохо за рулем. Мужчина сумел остановить троллейбус и избежать ДТП, поскольку перекресток очень оживленный. Его возраст уточняют, изначально говорили, что ему за 40.

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В департаменте муниципальной безопасности КГГА отмечают, что спасатели КАРС пытались реанимировать водителя, но им это не удалось. Их офис находится как раз на этом перекрестке, и они, заметив резкий маневр водителя троллейбуса, поспешили ему на помощь.

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Ранее мы писали, что в Киеве ребенку зажало руку дверью автобуса, а водитель на замечание ответил матом.

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Также мы писали, что под Киевом перевернулась маршрутка с людьми – было восемь пострадавших. ДТП случилось на Гостомельской трассе в Бучанском районе после того, как микроавтобус Mercedes не поделил дорогу с легковушкой Hyundai, – машины столкнулись, после чего маршрутка опрокинулась на правый борт.

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