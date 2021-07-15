В Киеве за рулем троллейбуса умер водитель

Шофера пытались откачать сотрудники КАРС. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 15 июля, произошел трагический случай в Подольском районе. Прямо за рулем умер водитель троллейбуса. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", он успел резко затормозить на перекрестке Вышгородской и Мостицкой.

Реклама

Видимо, в этот момент ему стало плохо за рулем. Мужчина сумел остановить троллейбус и избежать ДТП, поскольку перекресток очень оживленный. Его возраст уточняют, изначально говорили, что ему за 40.

Читайте также: Эксперт назвал ТОП-7 главных водительских мифов о бензине и дизтопливе

В департаменте муниципальной безопасности КГГА отмечают, что спасатели КАРС пытались реанимировать водителя, но им это не удалось. Их офис находится как раз на этом перекрестке, и они, заметив резкий маневр водителя троллейбуса, поспешили ему на помощь.

Ранее мы писали, что в Киеве ребенку зажало руку дверью автобуса, а водитель на замечание ответил матом.

Реклама

Также мы писали, что под Киевом перевернулась маршрутка с людьми – было восемь пострадавших. ДТП случилось на Гостомельской трассе в Бучанском районе после того, как микроавтобус Mercedes не поделил дорогу с легковушкой Hyundai, – машины столкнулись, после чего маршрутка опрокинулась на правый борт.