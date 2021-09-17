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У Києві затримали чоловіка за підозрою в розбещенні 8-річної дівчинки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 вересня, 19:21
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На початку вересня поточного року чоловік тільки звільнився з в'язниці
Зловмисник залякав дитину в шкільному туалеті
Зловмисник залякав дитину в шкільному туалеті / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Лісовому масиві впіймали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні малолітньої. Зловмисник зайшов до навчального закладу і в туалеті напав на 8-річну дівчинку.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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Інцидент стався в школі під час перерви – школярка зайшла в туалет, де знаходився невідомий .

"Залякуючи дитину, чоловік скоїв відносно неї розпусні дії. Крики дівчинки про допомогу почули учні старших класів, які намагались затримати правопорушника, але він втік. На пошуки зловмисника були направлені одразу всі наряди поліції Києва. Оперативні співробітники столичного главку та Деснянського управління поліції затримали фігуранта на Центральному залізничному вокзалі, коли він намагався покинути територію столиці", – розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції міста Києва Андрій Табала.

Що загрожує чоловікові

Киянина, 1971 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Як виявилося чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності. А на початку вересня поточного року звільнився з в'язниці.

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"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України – вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Наразі слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Киянину загрожує позбавлення волі на строк до восьми років", – додав правоохоронець.

"Сьогодні" також повідомляли, що в Рівненській області 35-річний місцевий житель розбещував дітей – надсилав фото своїх статевих органів і вимагав зніматися в порно.

Нагадаємо, раніше в Одеській області бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку.

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