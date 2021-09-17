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В Киеве задержали мужчину по подозрению в развращении 8-летней девочки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 сентября, 19:21
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В начале сентября текущего года мужчина только освободился из тюрьмы
Злоумышленник запугал ребенка в школьном туалете
Злоумышленник запугал ребенка в школьном туалете / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Лесном массиве поймали мужчину, которого подозревают в развращении малолетней. Злоумышленник зашел в учебное заведение и в туалете напал на 8-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Инцидент произошел в школево время перерыва – школьница зашла в туалет, где находился неизвестный.

"Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал. На поиски злоумышленника были направлены сразу все наряды полиции Киева. Оперативные сотрудники столичного главка и Деснянского управления полиции задержали фигуранта на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался покинуть территорию столицы", – рассказал начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции города Киева Андрей Табала.

Что грозит мужчине

Киевлянина, 1971 года, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как оказалось мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности. А в начале сентября текущего года освободился из тюрьмы.

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"По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины – совершение развратных действий в отношении малолетнего. Сейчас следователи по процессуального руководства Деснянского окружной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Киевлянину грозит лишение свободы на срок до восьми лет", – добавил правоохранитель.

"Сегодня" также сообщали, что в Ровенской области 35-летний местный житель развращал детей – присылал фото своих половых органов и требовал сниматься в порно.

Напомним, ранее в Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.

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