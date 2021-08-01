У Києві затримали "прихильника ДНР", який стріляв по перехожих. Як його покарають

31 серпня чоловік стріляв по людях з вікна і говорив на камеру "Слава Росії". Йому готують повідомлення про підозру

Стрілка звинувачують в хуліганстві і розпалюванні ненависті. Колаж "Сьогодні"

Поліцейські затримали чоловіка, який у Києві на Оболоні стріляв з вікна по перехожим. Йому загрожує до семи років в'язниці.

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Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

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Правоохоронці уточнили, що в результаті стрілянини ніхто не постраждав. Затриманий – раніше не судимий уродженець Донецької області, 1998 року народження. У нього вилучили револьвер "Флобер".

Копи вже почали кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують дії чоловіка як хуліганство та розпалювання національної ворожнечі і ненависті. Фігуранту готують повідомлення про підозру – йому загрожує до семи років ув'язнення.

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