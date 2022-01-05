У Києві жінка затримала грабіжника, який до напівсмерті побив перехожого

Свідку вдалося втримати зловмисника до приїзду поліції

Жінка зупинила грабіжника за допомогою сльозогінного балончика / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві жінка допомогла поліцейським затримати полтавчанина за розбійний напад. Їй вдалося утримати зловмисника до приїзду правоохоронців.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Подробиці інциденту

На вулиці Данила Щербаківського жінка побачила бійку та зателефонувала до поліції. Поки правоохоронці їхали, свідок не розгубилася та спробувала затримати кривдника.

Вона застосувала до нападника сльозогінний газ і тримала чоловіка до приїзду правоохоронців.

Через що виник конфлікт

Чоловіки розпивали алкогольні напої і між ними почалася сварка, у ході якої порушник побив потерпілого руками й ногами. Потерпілий знепритомнів та впав, а нападник забрав у нього мобільний телефон, посвідчення водія, ключі від квартири і намагався втекти.

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Його затримали та доставили до відділу поліції, а 50-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Що відомо про нападника

25-річного полтавчанинина затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Слідчі вилучили у фігуранта викрадені речі, які належать потерпілому.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

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Затриманому повідомили про підозру. Крім того, слідчі подали клопотання до суду про обрання фігуранту запобіжного заходу – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Перехожій, яка затримала зловмисника, поліція висловила подяку "за активну життєву позицію, небайдужість, миттєве реагування та протидію злочинності".

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