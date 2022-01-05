В Киеве женщина задержала грабителя, который до полусмерти избил прохожего

В Киеве женщина помогла полицейским задержать полтавчанина за разбойное нападение. Ей удалось удержать злоумышленника до приезда правоохранителей.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Подробности инцидента
На улице Данила Щербаковского женщина увидела драку и позвонила по телефону в полицию. Пока правоохранители ехали, свидетельница не растерялась и попыталась задержать обидчика.
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Она применила к нападающему слезоточивый газ и держала мужчину до приезда правоохранителей.
Из-за возникшего конфликта
Мужчины распивали алкогольные напитки и между ними началась ссора, в ходе которой нарушитель избил потерпевшего руками и ногами. Потерпевший потерял сознание и упал, а нападающий забрал у него мобильный телефон, водительское удостоверение, ключи от квартиры и пытался скрыться.
Его задержали и доставили в отдел полиции, а 50-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.
Что известно о нападающем
25-летний полтавчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Следователи изъяли у фигуранта похищенные вещи, принадлежащие потерпевшему.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений.
Задержанному сообщили о подозрении. Кроме того, следователи подали ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения – содержания под стражей. За совершенное ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прохожей, задержавшей злоумышленника, полиция выразила благодарность "за активную жизненную позицию, неравнодушие, мгновенное реагирование и противодействие преступности".
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