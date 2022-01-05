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В Киеве женщина задержала грабителя, который до полусмерти избил прохожего

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 14:28
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Свидетельнице удалось удержать злоумышленника до приезда полиции
Женщина остановила грабителя с помощью слезоточивого баллончика
Женщина остановила грабителя с помощью слезоточивого баллончика / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве женщина помогла полицейским задержать полтавчанина за разбойное нападение. Ей удалось удержать злоумышленника до приезда правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Подробности инцидента

На улице Данила Щербаковского женщина увидела драку и позвонила по телефону в полицию. Пока правоохранители ехали, свидетельница не растерялась и попыталась задержать обидчика.

Она применила к нападающему слезоточивый газ и держала мужчину до приезда правоохранителей.

Из-за возникшего конфликта

Мужчины распивали алкогольные напитки и между ними началась ссора, в ходе которой нарушитель избил потерпевшего руками и ногами. Потерпевший потерял сознание и упал, а нападающий забрал у него мобильный телефон, водительское удостоверение, ключи от квартиры и пытался скрыться.

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Его задержали и доставили в отдел полиции, а 50-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Что известно о нападающем

25-летний полтавчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Следователи изъяли у фигуранта похищенные вещи, принадлежащие потерпевшему.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений.

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Задержанному сообщили о подозрении. Кроме того, следователи подали ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения – содержания под стражей. За совершенное ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прохожей, задержавшей злоумышленника, полиция выразила благодарность "за активную жизненную позицию, неравнодушие, мгновенное реагирование и противодействие преступности".

Раньше мы писали:

  • В поселке Понинка Хмельницкой области двое преступников напали на мужчину и ограбили его. Злоумышленники также пытали пострадавшего раскаленным утюгом.
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