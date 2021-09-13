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У Київській області кінь провалився в колектор (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 вересня, 13:54
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Рятувальники за допомогою гідравлічного приводу трактора витягли коня на поверхню, їм довелося спуститися в колектор
Тварина не змогло самостійно вибратися з пастки. Фото: колаж "Сьогодні"
Тварина не змогло самостійно вибратися з пастки. Фото: колаж "Сьогодні"

12 вересня місцеві жителі звернулися за допомогою – тварина впала в підземний колектор. НП подія сталася в селі Микуличі, біля озера "Біла скеля" Немішаєвської селищної територіальної громади.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області.

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"Рятувальники спустились у колектор, обв’язали коня поясками та мотузками та за допомогою гідравлічного приводу трактора витягнули коня на поверхню", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

Як повідомляють в службі, над порятунком працювали одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу.

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/ Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

Впала в колодязь

Це не перший випадок в Київській області. Раніше в селі Халеп'я Обухівського району сталася НП. Кінь впала в колодязь, який був відкритий і знаходився в заростях поруч з колгоспом.

"За допомогою рятувальних рукавів і трактора тварину вдалося витягнути на поверхню", – розповіли тоді в ДСНС.

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