У Київській області кінь провалився в колектор (фото)

12 вересня місцеві жителі звернулися за допомогою – тварина впала в підземний колектор. НП подія сталася в селі Микуличі, біля озера "Біла скеля" Немішаєвської селищної територіальної громади.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС області.
"Рятувальники спустились у колектор, обв’язали коня поясками та мотузками та за допомогою гідравлічного приводу трактора витягнули коня на поверхню", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляють в службі, над порятунком працювали одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу.
Впала в колодязь
Це не перший випадок в Київській області. Раніше в селі Халеп'я Обухівського району сталася НП. Кінь впала в колодязь, який був відкритий і знаходився в заростях поруч з колгоспом.
"За допомогою рятувальних рукавів і трактора тварину вдалося витягнути на поверхню", – розповіли тоді в ДСНС.
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