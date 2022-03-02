На Київщині ЗСУ звільнили Макарів від окупантів

Збройні сили України звільнили Макарів Київської області від російських окупантів.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.
"14 ОДШБр імені князя Романа Великого та 95 ОДШБр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там", – написав він на своїй сторінці.
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