Студенту, який встановив камеру у жіночому душі КПІ, загрожує строк: нові деталі

Проти хлопця порушили кримінальну справу. Наразі поліцейські встановлюють коло всіх причетних до злочину осіб, а також мотивацію вчинку

Скандал у КПІ набирає обертів. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти студента, який встановив камеру у жіночому душі гуртожитку Київського політехнічного інституту. Тепер йому загрожує строк.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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На місці НП працювала поліція

Правоохоронці, які прибули на місце події, оглянули приміщення, внаслідок чого виявили та вилучили камеру відеофіксації.

Крім того, поліцейські отримали заяви від мешканок гуртожитку і допитали їх як потерпілих.

Що загрожує студенту?

Проти студента відкрито кримінальну справу за статтею 182 (порушення недоторканності приватного життя). Тепер йому строк до трьох років обмеження волі.

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Наразі поліцейські встановлюють коло всіх причетних до злочину осіб, а також мотивацію вчинку.

У КПІ у жіночому душі студент встановив камеру. Фото: колаж "Сьогодні"

Подробиці скандалу

У жіночому душі гуртожитку Київського політехнічного інституту встановили камеру відеоспостереження. Це зробив один із студентів.

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Завідувачка гуртожитку, яка спочатку обіцяла тримати справу на контролі, тепер закликає дівчат, які бажають написати колективну заяву, "вгамуватися".

На її думку, вимагати покарання для порушника – це булінг. Завідувачка звинувачує студенток у тому, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння.

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