У МВС поки що мовчать. У водія Монастирського нібито викрали авто

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що поки що не володіють такою інформацією

У водія міністра внутрішніх справ викрали автомобіль / Фото: Колаж: Сьогодні

10 грудня у соцмережах з'явилася інформація про те, що у водія міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського викрали автомобіль.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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"Є інформація, що цієї ночі у водія міністра внутрішніх справ України викрали автомобіль. Чи не підлеглі почали таким чином шукати собі знаряддя підробітку?" - пише Тетяна Зюбанова у Facebook.

Офіційно в МВС сайту "Сьогодні" повідомили, що не мають інформації про нібито викрадення автомобіля у водія міністра.

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За даними копів, інцидент трапився у місті Зміїв Чугуївського району. 34-річного місцевого мешканця застали зненацька перехожі та передали інформацію поліцейським.

Поліція з'ясувала, що порушник розбив цеглою скло дверей Audi A6, потрапив до салону і намагався запустити двигун, з'єднуючи дроти замку запалювання. Тієї ж ночі він пошкодив ще 10 авто. І ще іншої ночі два транспортні засоби. Усі постраждалі звернулися до поліції з заявами.

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