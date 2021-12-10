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В МВД пока молчат. У водителя Монастырского якобы угнали авто

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
10 декабря, 20:13
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В Министерстве внутренних дел отметили, что пока не владеют такой информацией
У водителя министра внутренних дел угнали автомобиль
У водителя министра внутренних дел угнали автомобиль / Фото: Коллаж: Сегодня

10 декабря в соцсетях появилась информация о том, что у водителя министра внутренних дел Дениса Монастырского угнали автомобиль.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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"Есть информация, что этой ночью у водителя министра внутренних дел Украины угнали автомобиль. Не подчиненные ли начали таким образом искать себе орудие подработки?"пишет Татьяна Зюбанова в Facebook.

Официально в МВД сайту "Сегодня" сообщили, что не располагают информацией о якобы угоне автомобиля у водителя министра.

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В Харьковской области мужчина пытался угнать 12 авто

По данным копов, инцидент случился в городе Змиев Чугуевского района. 34-летнего местного жителя застали врасплох прохожие и передали информацию полицейским.

Полиция выяснила, что нарушитель разбил кирпичом стекло двери Audi A6, проник в салон и пытался запустить двигатель, соединяя провода замка зажигания. В ту же ночь он повредил еще 10 авто. И еще в одну ночь два транспортных средства. Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

Ранее мы писали:

  • В Киеве пьяный прохожий угнал маршрутку, которую водитель оставил без присмотра на обочине. Нарушителя удалось задержать только час спустя.
  • В Киеве четверо полицейских похитили мужчину и пытались незаконно завладеть его транспортным средством.

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