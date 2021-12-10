В МВД пока молчат. У водителя Монастырского якобы угнали авто

10 декабря в соцсетях появилась информация о том, что у водителя министра внутренних дел Дениса Монастырского угнали автомобиль.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
"Есть информация, что этой ночью у водителя министра внутренних дел Украины угнали автомобиль. Не подчиненные ли начали таким образом искать себе орудие подработки?" – пишет Татьяна Зюбанова в Facebook.
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Официально в МВД сайту "Сегодня" сообщили, что не располагают информацией о якобы угоне автомобиля у водителя министра.
В Харьковской области мужчина пытался угнать 12 авто
По данным копов, инцидент случился в городе Змиев Чугуевского района. 34-летнего местного жителя застали врасплох прохожие и передали информацию полицейским.
Полиция выяснила, что нарушитель разбил кирпичом стекло двери Audi A6, проник в салон и пытался запустить двигатель, соединяя провода замка зажигания. В ту же ночь он повредил еще 10 авто. И еще в одну ночь два транспортных средства. Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.
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