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У Мережі показали знищений окупантами ліцей у Василькові – фото

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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28 лютого, 16:05
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Ворог знову готує напад на південно-західному напрямку, щоб взяти Київ у кільце
Під Києвом продовжуються бої
Під Києвом продовжуються бої / Фото: Колаж: Сьогодні

У Василькові після обстрілу військовими РФ було розбито ліцей.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

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"Це був Васильківський ліцей. Містечко і надалі залишається ціллю ворожого десанту. Після трьох відбитих ЗСУ атак, ворог знову готує напад на південно-західному напрямку, аби взяти Київ у кільце", – написав він.

Так тепер виглядає розбита установа
Так тепер виглядає розбита установа / Фото: Telegram

У Мережі з'явилося відео влучення ракети в Нафтобазу у Василькові

У Василькові після удару російською ракетою та вибуху вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Очевидці опублікували відео пожежі. Про це йдеться у офіційній заяві мережі KLO.

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"Навіть коли нас атакують і все навколо палає – ми продовжуємо працювати. Це відео знято камерами спостереження, закріпленими на тепловозі, що проїжджає за десятки метрів від палаючих резервуарів з горючим на нафтобазі KLO", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що за лічені хвилини після удару російською ракетою та вибуху вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом.

"Цим пальним ми зможемо заправляти ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та інших, хто не дає Києву впасти і "тримає небо", – додають у компанії.

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Обстановка

  • Окупант зазнає значних втрат. Штаб Сухопутних військ України повідомив нові дані щодо кількості загиблих окупантів, які вторглися на територію України 24 лютого. Як повідомляється на Фейсбук-сторінці штабу, ця цифра вже понад тисячу.
  • У Вінниці затримали коригувальника вогню артилерії, що працює на розвідку РФ Поліція давала орієнтування на авто з підозрюваним та дорожній контроль вінничан затримав злочинця.
  • Російська ракета потрапила до панамського судна неподалік Одеси. На судні почалася пожежа.
  • Нардеп Олексій Гончаренко повідомив , що у Хмільнику Вінницької області 25 лютого близько 12:00 диверсанти вступили у бій із МВС.

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