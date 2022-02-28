У Мережі показали знищений окупантами ліцей у Василькові – фото

Ворог знову готує напад на південно-західному напрямку, щоб взяти Київ у кільце

Під Києвом продовжуються бої / Фото: Колаж: Сьогодні

У Василькові після обстрілу військовими РФ було розбито ліцей.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

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"Це був Васильківський ліцей. Містечко і надалі залишається ціллю ворожого десанту. Після трьох відбитих ЗСУ атак, ворог знову готує напад на південно-західному напрямку, аби взяти Київ у кільце", – написав він.

Так тепер виглядає розбита установа / Фото: Telegram

У Мережі з'явилося відео влучення ракети в Нафтобазу у Василькові

У Василькові після удару російською ракетою та вибуху вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Очевидці опублікували відео пожежі. Про це йдеться у офіційній заяві мережі KLO.

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"Навіть коли нас атакують і все навколо палає – ми продовжуємо працювати. Це відео знято камерами спостереження, закріпленими на тепловозі, що проїжджає за десятки метрів від палаючих резервуарів з горючим на нафтобазі KLO", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що за лічені хвилини після удару російською ракетою та вибуху вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом.

"Цим пальним ми зможемо заправляти ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та інших, хто не дає Києву впасти і "тримає небо", – додають у компанії.

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