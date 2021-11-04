Ветерана АТО, який погрожував підірвати Кабмін, відпустили з СІЗО

Печерський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який влітку хотів підірвати Кабмін.
Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий в Facebook.
Його відпустили під домашній арешт.
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"Сьогодні суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В. змінила запобіжний захід Володимиру Прохничу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", – написав адвокат.
Наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.
Що сталося в Кабміні
4 серпня 43-річний ветеран АТО прийшов до приміщення Кабміну та захопив будівлю. При цьому він висмикнув із бойової гранати запобіжне кільце.
Також чоловік наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч із ним, а співробітникам Управління державної охорони триматися осторонь та не застосовувати зброю.
Після перемовин з правоохоронцями за участі іншого військослужбовця, чоловік привів гранату у безпечний стан, після чого віддав її працівникам поліції та здався.
Причина
Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся.
"Набридло життя", – так Прохнич сказав під час допиту в поліції, повідомили джерела "Сьогодні". Під час надання свідчень Прохнич назвав себе "людиною із загостреним почуттям справедливості".
Раніше ми писали:
- Міністерство внутрішніх справ опублікувало оперативне відео, на якому видно, як відбувалося затримання ветерана АТО Володимира Прохнича.
- В кінці жовтня судово-психіатрична експертиза визнала Прохнича осудним.