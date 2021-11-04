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Ветерана АТО, який погрожував підірвати Кабмін, відпустили з СІЗО

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
4 листопада, 17:33
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Рівно через три місяці після спроби підірвати Кабмін Прохничу пом'якшили запобіжний захід
Володимира Прохнича відпустили із СІЗО.
Володимира Прохнича відпустили із СІЗО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Печерський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який влітку хотів підірвати Кабмін.

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий в Facebook.

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Його відпустили під домашній арешт.

"Сьогодні суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В. змінила запобіжний захід Володимиру Прохничу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", – написав адвокат.

Наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.

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Що сталося в Кабміні

4 серпня 43-річний ветеран АТО прийшов до приміщення Кабміну та захопив будівлю. При цьому він висмикнув із бойової гранати запобіжне кільце.

Також чоловік наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч із ним, а співробітникам Управління державної охорони триматися осторонь та не застосовувати зброю.

Після перемовин з правоохоронцями за участі іншого військослужбовця, чоловік привів гранату у безпечний стан, після чого віддав її працівникам поліції та здався.

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Причина

Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся.

"Набридло життя", – так Прохнич сказав під час допиту в поліції, повідомили джерела "Сьогодні". Під час надання свідчень Прохнич назвав себе "людиною із загостреним почуттям справедливості".

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