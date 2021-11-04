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Ветерана АТО, который угрожал взорвать Кабмин, отпустили из СИЗО

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 ноября, 17:33
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Ровно через три месяца после попытки взорвать Кабмин Прохничу смягчили меру пресечения
Владимира Прохнича отпустили с СИЗО.
Владимира Прохнича отпустили с СИЗО. / Фото: Коллаж: Сегодня

Печерский районный суд города Киева изменил меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который летом хотел взорвать Кабмин

Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый в Facebook.

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Его отпустили под домашний арест.

"Сегодня судья Печерского районного суда г. Киева Бортницкая В. изменила меру пресечения Владимиру Прохничу по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест", – написал адвокат.

Следующее судебное заседание состоится 28 декабря.

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Что произошло в Кабмине

4 августа 43-летний ветеран АТО пришел в помещение Кабмина и захватил здание. При этом он выдернул из боевой гранаты предохранительное кольцо.

Также мужчина приказал двум работникам Кабмина быть рядом с ним, а сотрудникам Управления государственной охраны держаться в стороне и не применять оружие.

После переговоров с правоохранителями с участием другого военнослужащего, мужчина привел гранату в безопасное состояние, после чего отдал ее работникам полиции и сдался.

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Причина

В ходе досудебного расследования подозреваемый объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне раскаялся.

"Надоела жизнь", – так Прохнич сказал во время допроса в полиции, сообщили источники "Сегодня". Во время дачи показаний Прохнич назвал себя "человеком с обостренным чувством справедливости".

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