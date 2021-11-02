Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Відео дня. У Києві чоловіки катали на даху авто друга

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
2 листопада, 11:57
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Свідку, який дістав телефон та знімав розваги чоловіків, вони усією компанією показали середній палець
У Києві чоловіки вирішили "повеселитися"
У Києві чоловіки вирішили "повеселитися" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві дорослі чоловіки вирішили "повеселитися" та катали на даху Mitsubishi Outlander свого друга.

Про це пише "Київ-оперативний".

Реклама

"Такі ідіотські забави вибрали собі дорослі чоловіки... Безпека? Ні, не чули" , – йдеться у повідомленні.

Поки всередині машини було двоє чоловіків, один із друзів водія заліз на дах і тримався руками за відкритий люк.

Свідку, який знімав це на відео, вони показали середній палець. Після цього, посміхаючись, водій Mitsubishi натиснув на педаль газу та дуже швидко помчав уперед.

Реклама

Найчастіші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 листопада 1991. З нагоди річниці проголошення ЗУНР в Оперному театрі Львова відбувся святковий концерт...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3697

Євро (€)

30.44

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти