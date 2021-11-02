Видео дня. В Киеве мужчины катали на крыше авто друга

В Киеве взрослые мужчины решили "повеселиться" и катали на крыше Mitsubishi Outlander своего друга.
Об этом пишет "Киев оперативный".
"Такие идиотские забавы выбрали себе взрослые мужчины… Безопасность? Нет, не слыхали", – говорится в сообщении.
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Пока внутри машины находились двое мужчин, один из друзей водителя залез на крышу и держался руками за открытый люк.
Свидетелю, который их снимал, они показали средний палец. После этого, улыбаясь, водитель Mitsubishi нажал на педаль газа и очень быстро помчался вперед.
Частые причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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