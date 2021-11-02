Видео дня. В Киеве мужчины катали на крыше авто друга

Свидетелю, который достал телефон и снимал развлечения мужчин, они всей компанией показали средний палец

В Киеве мужчины решили "повеселиться" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве взрослые мужчины решили "повеселиться" и катали на крыше Mitsubishi Outlander своего друга.

Об этом пишет "Киев оперативный".

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"Такие идиотские забавы выбрали себе взрослые мужчины… Безопасность? Нет, не слыхали", – говорится в сообщении.

Пока внутри машины находились двое мужчин, один из друзей водителя залез на крышу и держался руками за открытый люк.

Свидетелю, который их снимал, они показали средний палец. После этого, улыбаясь, водитель Mitsubishi нажал на педаль газа и очень быстро помчался вперед.

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Частые причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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