Водій "Мазди" збив дитину у центрі Києва (відео)

Постраждалого госпіталізували медики – йому добряче дісталося

У Києві на вулиці Костянтинівська сталося ДТП. Постраждала дитина.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

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Так, хлопчик років 10 побіг не дивлячись через дорогу та потрапив під авто "Мазда".

"Живий, встати не може, забрали в Охматдит. Батьків чекати не стали, оскільки постраждав міцно", – пишуть у Мережі.

У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

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"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

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