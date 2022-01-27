Водія затисло в салоні: у Києві на перехресті зіткнулися три автомобілі (фото)

У Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждав чоловік.
Про це повідомляє Telegram-канал "Magnolia TV".
Деталі ДТП
Аварія сталася на перетині з проспекту Алішера Навої. На перехресті зіштовхнулися одразу три автівки: Dodge, Mercedes та Dacia. Мікроавтобус Mercedes рухався по прямій у напрямку проспекту Маяковського. У цей момент на перехрестя виїхав автомобіль Dodge, водійка якого розповіла, що переконалась у безпеці свого маневру. Однак кермувальник Vito сказав, що автівка Dodge намагалась "проскочити" та щоб уникнути удару він різко повернув кермо праворуч. У заносі залишив незначну подряпину на автівці Dodge та протаранив автомобіль Dacia, який був поруч
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Через потужний удар мікроавтобус відкинуло в електроопору, після чого Mercedes і Dacia вилетіли на тротуар. На щастя, там не було людей. Однак без травмованих все ж не обійшлося. Водія Mercedes затисло у салоні понівеченої машини. Чоловік самотужки вибрався з авто та ліг на асфальт до приїзду швидкої. Медики надали йому допомогу на місці інциденту.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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