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Водія затисло в салоні: у Києві на перехресті зіткнулися три автомобілі (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 00:53
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Транспортні засоби вилетіли на тротуар, де, на щастя, не було людей
Транспортні засоби зіткнулися на перехресті/Фото: magnoliaTVnews, колаж: "Сьогодні"
Транспортні засоби зіткнулися на перехресті/Фото: magnoliaTVnews, колаж: "Сьогодні"

У Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждав чоловік.

Про це повідомляє Telegram-канал "Magnolia TV".

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Деталі ДТП

Аварія сталася на перетині з проспекту Алішера Навої. На перехресті зіштовхнулися одразу три автівки: Dodge, Mercedes та Dacia. Мікроавтобус Mercedes рухався по прямій у напрямку проспекту Маяковського. У цей момент на перехрестя виїхав автомобіль Dodge, водійка якого розповіла, що переконалась у безпеці свого маневру. Однак кермувальник Vito сказав, що автівка Dodge намагалась "проскочити" та щоб уникнути удару він різко повернув кермо праворуч. У заносі залишив незначну подряпину на автівці Dodge та протаранив автомобіль Dacia, який був поруч

Через потужний удар мікроавтобус відкинуло в електроопору, після чого Mercedes і Dacia вилетіли на тротуар. На щастя, там не було людей. Однак без травмованих все ж не обійшлося. Водія Mercedes затисло у салоні понівеченої машини. Чоловік самотужки вибрався з авто та ліг на асфальт до приїзду швидкої. Медики надали йому допомогу на місці інциденту.

Одну людину затиснуло в понівеченій автівці/Фото: magnoliaTVnews
Два автомобілі вилетіли на тротуар/Фото: magnoliaTVnews
Один із автомобілів відкинуло в електропору/Фото: magnoliaTVnews
Усі деталі аварії з'ясовуватимуть правоохоронці/Фото: magnoliaTVnews

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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